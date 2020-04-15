— В сборной России играем в интеллектуальные игры. Перед чемпионатом мира играли в "Что? Где? Когда?". Есть ещё интеллектуальная игра на приставке, в которую с телефона заходишь, а на экране телевизора видно, кто как справляется с вопросами. В таких играх Дзюба себя чувствует как рыба в воде, — рассказал футболист в эфире инстаграма сборной России.
30-летний Ерохин в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате России и забил два гола.
31-летний Дзюба в 21 матче Тинькофф Российской Премьер-лиги забил 13 голов и отдал девять голевых передач.
Напомним, чемпионат был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране.
В России за последние сутки зафиксировано 3 338 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 24 490 человек заразились коронавирусной инфекцией. 1 986 вылечилось, 198 - умерло.
Ерохин: в интеллектуальных играх Дзюба себя чувствует как рыба в воде
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о способностях одноклубника Артёма Дзюбы в интеллектуальных играх.
Фото: "СЭ"
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