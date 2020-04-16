Как сообщает сайт metaratings, такие меры связаны с пандемией коронавируса. Как известно, трансляций стало меньше, соответственно у работников телеканала стало меньше работы. Отмечается, что доходы будут восстановлены в прежнем объеме при возобновлении спортивных событий. Напомним, что на сегодня практически отсутствуют спортивные трансляции, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу.
Также отмечается, что такие меры в большей степени коснутся комментаторов "Матча", доход большинства которых состоит из двух частей – фиксированной зарплаты и доплаты за количество отработанных трансляций. Соответственно, вторая часть доходов существенно снизилась.
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Всего в стране 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
"Матч ТВ" сократил зарплаты сотрудников
Спортивный российский телеканал "Матч" сократил зарплаты своих сотрудников на 20% в принудительном порядке.
Фото: Матч ТВ
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