- Тяжело ли психологически переживался тот момент? Ну, так как это был уже второй раз, первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. По игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002-м.
Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев, - приводят слова Аршавина РИА Новости.
Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012. Полузащитник провел 74 официальных матча, в которых забил 17 голов.
Напомним, российский игрок выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2013 год, также он защищал цвета "Зенита" с 1999-го по 2008-й год, а также в 2012-м году, и в период с 2013-го по 2015-й год. На счету Аршавина 78 голов и 104 результативные передачи в 371-м матче за "Зенит".
Также полузащитник выступал за "Кубань" и "Кайрат".
"Я не понимаю, как меня не взял Ярцев". Аршавин - о непопадании в сборную в 2004 году
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал свое непопадание в национальную команду в 2004 году, которую тренировал Георгий Ярцев.
Фото: Vesti.ru
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