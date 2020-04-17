"Как бы Чалов смотрелся в "Кристал Пэлас"? Это достойный клуб из Лондона с богатыми традициями. Тренирует его Рой Ходжсон, у него хороший подбор исполнителей.
Я на месте Федора настоял бы на трансфере, ведь ЦСКА и АПЛ — два совсем разных мира. В свое время я рискнул, ведь в Донецке великолепно себя чувствовал. У меня была двухкомнатная квартира, мне дали Волгу и в день я получал больше, чем в "МЮ". В итоге мой риск оправдался", — цитирует Канчельскиса "Спорт-Экспресс".
В летнее трансферное окно 2019-го года "Кристал Пэлас" предпринимал попытки заполучить Фёдора Чалова. Сообщалось, что английский клуб предлагал за переход 21-летнего форварда порядка 25 миллионов евро. Информацию о переговорах подтвердили агент футболиста и президент ЦСКА Евгений Гинер.
Также в некоторых СМИ фигурировали слухи о возможном трансфере Чалова в лондонский "Челси".
В сезоне 2019/2020 на счету Фёдора Чалова 6 голов и 6 результативных передач в 31-м матче за ЦСКА.
Фёдор Чалов заинтересовал сразу три английских клуба
Канчельскис: на месте Чалова я бы рискнул и перешёл в "Кристал Пэлас". В свое время мой риск оправдался
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход Фёдора Чалова в один из клубов АПЛ.
Фото: Twitter
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!