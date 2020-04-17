Канчельскис: на месте Чалова я бы рискнул и перешёл в "Кристал Пэлас". В свое время мой риск оправдался

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход Фёдора Чалова в один из клубов АПЛ.

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