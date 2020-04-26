"За своим "Спартаком" слежу. У нас с ним большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый, но посмотрел на игру и не понимаю как так можно. Я надеюсь, что у многих наших футболистов закончится всё и придут нормальные, а то такое ощущение, что пришли с улицы", — сказал Сафин в прямом эфире своего Instagram.
Напомним, что "Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско, который пришёл в команду в октябре прошлого года, сменив на этом посту Олега Кононова, набрали 28 очков.
Также "Спартак" вышел в полуфинал Кубка России, где должен встретиться с питерским "Зенитом".
Чемпионат России по футбоул в настоящее время приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Марат Сафин: ощущение, что в "Спартак" пришли игроки с улицы
Бывший российский теннисист Марат Сафин оценил выступления московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: Советский Спорт
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