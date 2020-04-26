По информации Metaratings.ru, представители Кокорина договорились с агентством Ткаченко, что в их зоне ответственности только переговоры с иностранными клубами.
Во второй части сезона 2019/2020 Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". В 4-х матчах за "южан" Кокорин забил три мяча и отдал две голевые передачи. Летом у 29-летнего нападающего заканчивается контракт с "Зенитом".
Ранее в СМИ появлялась информация, что Кокорин договорился о трехлетнем контракте с московским "Локомотивом". Также на российского нападающего претендует испанский "Вальядолид", дюссельдорфская "Фортуна". Сам Кокорин рассказывал о возможном трансфере в итальянскую "Рому".
Герман Ткаченко - известный футбольный агент и глава компании ProSports Management. Среди клиентов 49-летнего Ткаченко - Фёдор Смолов, перебравшийся в зимнее трансферное окно из "Локомотива" в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Кокорин передал Герману Ткаченко права на переговоры с зарубежными клубами
Арендованный "Сочи" у "Зенита" нападающий Александр Кокорин дал права агенту Герману Ткаченко вести переговоры по его переходу в европейские клубы.
Фото: ПФК "Сочи"
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