"Давайте поможем футболу поскорее вернуться". "Спартак" рассказал о том, как важно оставаться дома

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Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже... ? Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких! ? #coronaout #силавединстве #оставайтесьдома ? *Фото сделаны в середине марта 2020 года.
Чемпионат России по футболу был приостановлен 16 марта после 22 проведенных туров. "Спартак" идёт в турнирной таблице на восьмом месте с 28 очками.
Футбола в России не будет как минимум до 31 мая. Такое решение связано с распространением коронавируса в стране. Число общих случаев заболевших в России превысило 99 тысяч.