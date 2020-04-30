Ранее сообщалось, что Ушакова подала иск на футболистов о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075,03 рубля за порчу ее автомобиля.
- Я ее машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться из-за этого, — приводит слова футболиста Ридус.
Известны подробности иска Ушаковой к Мамаеву и Кокорину
Ушакова объяснила иск к Кокорину и Мамаеву
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. В одной из них пострадал личный водитель ведущей Виталий Соловчук.
В суде Ушакова рассказала, что утром, выйдя с работы к своему автомобилю, увидела разбитое стекло на передней двери и кровь в салоне. За все это время ущерб, нанесенный ее автомобилю, никто не возместил.
Напомним, что с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин, его младший брат, Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий находились в СИЗО, а затем в исправительной колонии. В сентябре прошлого года все вышли по УДО.
Кокорин прокомментировал иск Ушаковой
Форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, прокомментировал иск телеведущей Ольги Ушаковой.
Фото: Eurosport
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