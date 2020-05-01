"Ок, гугл, что такое тик-ток?". Гончаренко присоединился к челленджу на самоизоляции

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко присоединился к челленджу #скучающийфлешмоб.


42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Напомним, чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: ЦСКА Гончаренко Коронавирус
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