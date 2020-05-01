"Ок, гугл, что такое тик-ток?". Гончаренко присоединился к челленджу на самоизоляции Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко присоединился к челленджу #скучающийфлешмоб. View this post on Instagram Друзья, присоединяемся к #скучающийфлешмоб и верим, что скоро всё вернётся на свои места! ??? #стопкароновирус A post shared by Виктор Гончаренко? (@goncharenko_offlcial) on May 1, 2020 at 11:55am PDT 42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Напомним, чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 22:17 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: ЦСКА Гончаренко Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5