Ранее Соловьев заявил, что Уткин "миньон" Навального.
Соловьев - об Уткине: я про него еще расскажу. Все еще даже не началось! За язык надо отвечать
- Официально заявляю, что Уткин мой очень беспокойный миньон.
Постоянно выходит из-под контроля и вытворяет ужасные непристойные вещи с Владимиром Рудольфовичем [Соловьёвым], - написал Навальный в социальных сетях.
Уткин: за президента Навального я бы голосовал только в том случае, если бы больше было вообще не за кого
Навальный: Уткин – мой беспокойный миньон
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подвел итоги противостояния блогера Василия Уткина и журналиста Владимира Соловьева.
Фото: glavred
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