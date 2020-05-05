Навальный: Уткин – мой беспокойный миньон

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подвел итоги противостояния блогера Василия Уткина и журналиста Владимира Соловьева.
Фото: glavred
Ранее Соловьев заявил, что Уткин "миньон" Навального.

Соловьев - об Уткине: я про него еще расскажу. Все еще даже не началось! За язык надо отвечать

- Официально заявляю, что Уткин мой очень беспокойный миньон.

Постоянно выходит из-под контроля и вытворяет ужасные непристойные вещи с Владимиром Рудольфовичем [Соловьёвым], - написал Навальный в социальных сетях.

Уткин: за президента Навального я бы голосовал только в том случае, если бы больше было вообще не за кого


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Теги: Уткин Соловьев Навальный
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