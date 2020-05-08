Кавазашвили: позор руководителям, которые хотят досрочно завершить сезон в РПЛ

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили считает, что чемпионат России необходимо доиграть.
Фото: "СЭ"
— Я считаю, что Медведев умнейший мужик, и я его полностью поддерживаю, потому что любой искусственно прекращенный чемпионат наносит урон престижу футбола, а руководителям, которые принимают такие меры — позор. Как можно, не закончив чемпионат, объявлять победителей?!— рассказал Кавазашвили в интервью НСН.

Напомним, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что чемпионат России хотелось бы доиграть, даже если придётся проводить матчи без зрителей. Позже он добавил, что с каждого матча без зрителей питерский клуб теряет 80 млн рублей.

Чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Зенит Медведев Кавазашвили Коронавирус
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