"Спартак" помог Арнелле Персаевой и передал эстафету другим футболистам

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Не так давно @sosik8787 и ФК «Сочи» запустили благотворительную акцию в поддержку @arnella_persik и передали ее капитанам команд! Я и моя команда приняли эту эстафету добра и решили поддержать маленькую девочку, которая нуждается в дорогостоящем лечении! Футбольный клуб «Спартак» приняв эстафету, передаёт ее капитану Тульского «Арсенала» @kkombarov и футболисту ФК «Краснодар» @gazinskiy Так же на втором фото я прикреплю реквизиты, где каждый неравнодушный сможет сделать свой вклад в спасение маленькой Арнелы! #СпортЗаАрнелу #ТвориДобро