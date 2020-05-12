"Спартак" помог Арнелле Персаевой и передал эстафету другим футболистам

Девочка страдает генетическим заболеванием мышечная атрофия.Препарат, который требуется Арнелле - генетический. Его можно применять только до двух лет. У девочки день рождения 2 июля. Но сама доставка средства в Москву занимает две-три недели, сумма должна быть собрана до конца мая.За препарат нужно заплатить 2 миллиона 125 тысяч долларов, доставка обойдется примерно в 4 миллиона.