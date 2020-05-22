Напомним, ранее "Локомотив" официально объявил, что клуб не будет продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. Команду вместо него возглавит Марко Николич.
Болельщики клуба выразили свое несогласие с руководством и потребовали его уйти в отставку.
Кикнадзе в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что болельщики "Локо" поймут клуб, если команда будет показывать хорошие результаты.
"Считаю, что с подавляющим количеством болельщиков отношения открыты. Жаль, что нельзя собрать всех на стадионе, я был бы готов к такой встрече. Мы рассматривали возможность провести все в интернете, но это порождает возможность вести себя некоторым непотребным образом. Такое позволить я не могу. Рано или поздно у меня будет открытая встреча с болельщиками. Есть актив, с которым мы постоянно общаемся, но и тут есть некоторые вещи, которые немного напрягают", - сказал Кикнадзе.
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"Есть некоторые вещи, которые немного напрягают". Кикнадзе сообщил, что проведет встречу с болельщиками
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что планирует провести встречу с болельщиками клуба.
Фото: ТАСС
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