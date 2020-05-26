Об этом сообщает Sport24. Игроки выступали за "Спартак-2". 31-летний Дьяков провел 2 матча и забил 1 гол, в активе 33-летнего Шишкина 2 встречи.
Напомним, сезон ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. После 27-ми туров "Спартак-2" расположился на 17-м месте, заработав 26 очков.
Шишкин и Дьяков покинут "Спартак" по истечении контракта этим летом
Соглашения защитников московского "Спартака" Романа Шишкина и Виталия Дьякова, которые заканчиваются 31 мая, не будут продлены.
Фото: Spartak World
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