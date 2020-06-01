Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня стало известно, что Ахметов отправился в Германию. Агент игрока назвал причиной этой поездки травму Ахметова, которую он получил в матче против "Зенита".
Ильзат Ахметов улетел на обследование в связи с травмой плеча
В текущем сезоне в составе ЦСКА Ахметов провёл 21 матч, забил два гола и сделал ассист. Армейцы после 22-х туров занимают пятое место в чемпионате России.
Ильзата Ахметова ждёт операция
Хавбеку ЦСКА предстоит провести артроскопию на левом плечевом суставе.
Фото: ПФК ЦСКА
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