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Белоус - о планах Федуна передать "Спартак" болельщикам: мне кажется, это утопия

Бывший вице-президент московского "Локомотива" Юрий Белоус высказался о том, что владелец "Спартака" Леонид Федун планирует передать клуб в управление болельщикам.
Фото: РБ-Спорт
"Федун мечтает спустя какое-то время передать управление клубом болельщикам? Мне кажется, это утопия. Не я один не понимаю, как это можно реализовать. Пока это слишком убыточная история, чтобы выставлять акции "Спартака" на IPO. А болельщики лишние 100 рублей потратить не хотят. Население у нас вообще любит халяву", - цитирует Белоуса "Советский спорт".

По словам Федуна, он собирается покинуть клуб в 2023 году, а руководить командой будут болельщики московской команды. Пакет акций клуба будет передан в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики команды.

"Спартак" после 22 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Чемпионат России возобновится 19 июня.

Карпин не верит в идею Федуна передать "Спартак" болельщикам

Авен: инициатива Федуна передать "Спартак" болельщикам разумна и перспективна


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Теги: Белоус Федун Спартак
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