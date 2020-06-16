- Его назначение важно в первую очередь для него самого. Начнется набор опыта правильного поведения во время матчей и на пресс-конференциях, ведь футболисты это читают.
Когда формально главным тренером числился Матвеев, была небольшая путаница в головах футболистов. Это мешает: 90% времени у команды один наставник, а в итоге этой работы, то есть во время матча, - другой, - цитирует Ташуева ВсеПроСпорт.
Вчера Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в новую должность.
Ранее специалист не мог занимать пост главного тренера официально из-за отсутствия лицензии PRO. Ранее на этой позиции в клубе работал Игорь Захаряк.
Следующий матч "Краснодар" проведет дома с "Динамо" 21 июня.
Ташуев: когда тренером "Краснодара" числился Матвеев, была путаница в головах футболистов
Экс-наставник "Краснодара" Сергей Ташуев прокомментировал назначение Мурада Мусаева на должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Краснодар"
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