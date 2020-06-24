"Хоть в клубе и объявили курс на омоложение, чистить состав и давать дорогу молодежи вряд ли будут. Потому что борьбу за чемпионство и зону ЛЧ в следующем сезоне никто не отменял.
Сейчас, на финальном отрезке сезона, молодые футболисты "Локо" должны зарекомендовать себя в глазах нового главного тренера. У кого будет мало практики, уйдут в аренду. Это в том числе может коснуться нашего клиента Романа Тугарева. У нас на примете есть три клуба РПЛ", - написал Маньяков в своем телеграм-канале.
По словам агента, конкретика появится к концу сезона.
В нынешнем сезоне 21-летний Тугарев провел 5 матчей за "Локомотив".
Напомним, 31 мая "Локомотив" покинул главный тренер Юрий Семин. С 1 июня команду возглавляет сербский специалист Марко Николич.
После 23 туров "железнодорожники" занимают 2-е место в турнирной таблице с 44 набранными очками.
Агент Тугарева: на примете есть 3 клуба РПЛ. В "Локомотиве" давать дорогу молодежи вряд ли будут
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Романа Тугарева, рассказал о будущем игрока.
lokoinfo.ru
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