- Возвращение Гончаренко может сделать только хуже, это точно отразится на коллективе. Все приняли уход Гончаренко, а тут он возвращается. Коллектив будет разрознен. Если уходишь, то уходи. Будь мужиком: сказал - сделал.
Хотя у ЦСКА уже такое было со Слуцким. Возможно, решили повторить этот путь. Всё это будет до следующего срыва Гончаренко, - цитирует Масалитина Чемпионат.
Официальный сайт ЦСКА сегодня объявил о возвращении Гончаренко к исполнению своих обязанностей. Ранее стало известно, что после матча с "Зенитом" (0:4) тренер уехал в Беларусь и написал заявление об уходе, однако руководство клуба уговорило специалиста остаться.
Готовил ЦСКА к дерби с "Динамо" (0:0) и руководил командой в матче старший тренер армейцев Сергей Овчинников.
Виктор Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Недавно он подписал новый контракт с клубом.
Масалитин - о Гончаренко: если уходишь, то уходи. Будь мужиком
Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение о возвращении в команду главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: РБК
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!