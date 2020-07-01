Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Победу команде в компенсированное время принес аргентинец Ригони.
"У нас был хороший первый тайм, потом успокоились. Повлияли на ритм и качество игры, и замены. Если бы вели 2:0, нервозности было бы меньше. Игру и Ракицкого, и вообще всей команды оцениваю положительно. Все выходят на поле и выкладываются на сто процентов", - цитирует Семака Sport24.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербургского клуба 59 очков.
В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с "Краснодаром". Матч состоится 5 июля.
Семак: если бы вели 2:0, нервозности было бы меньше
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак подвел итоги встречи 25-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: РИА "Новости"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!