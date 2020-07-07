Об этом сообщает РБ-Спорт. Россияне убедили форварда, что берут его в первую команду, связывая с ним большие надежды. "Ростов" заплатит за молодого игрока миллион евро, соглашение рассчитано на пять лет.
За Давидом также следили многие европейские клубы, включая "Лилль", "Монако", "Интер".
В текущем сезоне Тошевски сыграл 21 матч в чемпионате Македонии, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.
Источник: 18-летний македонец Тошевски перешел в "Ростов"
Нападающий македонских "Работничков" Давид Тошевски перешел в "Ростов".
Фото: Sportliga
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