Талалаев - о матче с "Арсеналом": эта победа нас не спасает, нужно подниматься и дальше

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче с "Арсеналом" (4:2).



"Нужно ещё много работать. Эта победа нас не спасает, нужно и дальше подниматься в таблице. Мы были прижаты к стенке, чтобы не вылететь, нужно набирать очки. Почему пропустили первыми? Стандарт. Где-то кто-то недорабатывает. Здесь больше вопрос взаимодействия.



Самое неприятное, что в следующем матче у нас не будет двух футболистов, которые творили победу. Надеюсь, в следующем матче восстановятся те, кто травмирован. Дали команда полтора дня выходных, думаю, ребята уже устали от меня", — сказал Талалаев в эфире "Матч премьер".