Талалаев - о матче с "Арсеналом": эта победа нас не спасает, нужно подниматься и дальше

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче с "Арсеналом" (4:2).

"Нужно ещё много работать. Эта победа нас не спасает, нужно и дальше подниматься в таблице. Мы были прижаты к стенке, чтобы не вылететь, нужно набирать очки. Почему пропустили первыми? Стандарт. Где-то кто-то недорабатывает. Здесь больше вопрос взаимодействия.

Самое неприятное, что в следующем матче у нас не будет двух футболистов, которые творили победу. Надеюсь, в следующем матче восстановятся те, кто травмирован. Дали команда полтора дня выходных, думаю, ребята уже устали от меня", — сказал Талалаев в эфире "Матч премьер".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крылья Советов Арсенал Тула Талалаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сёмин: по поводу трансфера Миранчука никто ко мне не обращался. Он ничем не хуже Хаверца из "Байера" 1
Сёмин: мы начали с 11-го места, я свою работу в "Локомотиве" сделал хорошо 1
Тренер "Арсенала" Подпалый: все обозначили на стандартах, но все равно пропустили три гола
Да пришел спаситель. Талалаев наконец победил – когда других вариантов уже не было
Тренер "Арсенала": все нормально складывалось, но пропустили три со стандартов. Возможно, повлияла неопытность
Талалаев - о матче с "Арсеналом": эта победа нас не спасает, нужно подниматься и дальше 1
"Бойцы, мужики!" Глушаков отметил победу "Ахмата" в социальных сетях
Кокорин и Мостовой смогут сыграть с "Зенитом" 9
"Крылья" победили тульский "Арсенал" 1
Каррера: "Спартак" со мной не связывался 11
Смолов в старте "Сельты" на матч с "Атлетико"
Васильев: из "Спартака" ко мне никто не обращался 1
Шалимов - о матче с "Тамбовом": мы сделали то, зачем сюда ехали. Дорогая победа, заработали её не на классе
Первушин: не скажу, что "Ахмат" нас переиграл
Фомин может перейти в "Спартак", если москвичи пригласят Газизова 1
Геркус: жаль, что Цорну не дали доработать хотя бы сезон 1
«Ахмат» выходит из битвы за выживание, грозненцы обыграли прямого конкурента
Генеральный директор "Зенита": Кокорин? Мы с ним пообщаемся 5
"Ахмат" победил "Тамбов" 1
Агент Гайча рассказал о желании форварда перейти в ЦСКА 2
Медведев: неприличными жестами Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в Кубке 60
Руководство "Уфы" готово отпустить Газизова 5
Источник: 18-летний македонец Тошевски перешел в "Ростов"
"Арсенал" и "Крылья Советов" опубликовали свои составы на матч 27-го тура
"Вольфсбург" готов заплатить за Чалова 13 млн евро 6
Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три игры, Полуяхтов может пропустить до шести матчей РПЛ 2
Игнатьев - об уходе Цорна: не вижу смысла назначать людей, которые не знают, что происходит в российском футболе
Борис Игнатьев: в матче "Спартак" - "Локомотив" не вижу фаворита. Думаю, будет мирный исход, ничья 2
Принято решение по матчу "Оренбурга" и ЦСКА
Павлюченко: решение об увольнении Цорна правильное, результата нет
Все новости