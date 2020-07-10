"Санкция применялась не за две жёлтые карточки. В рапорте матча было написано, что Тедеско, уходя с поля, дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован.
Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Причём при присутствии большого количества болельщиков", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
По словам Григорьянца, Тедеско был дисквалифицирован на три матча, а не на четыре, так как он позвонил резервному судье и принес извинения.
Напомним, в матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле поделил очки с "Локомотивом" - 1:1. Тедеско был удален в первом тайме после назначенного пенальти в ворота красно-белых.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. В следующем туре красно-белые встретятся с "Сочи".
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Григорьянц: Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест он и был дисквалифицирован
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско на три матча.
Фото: РФС
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