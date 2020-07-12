Напомним, ранее "Оренбург" получил технические поражения в матчах с "Краснодаром" и "Уралом". Причиной этому стал коронавирус среди игроков главной команды.
- Первый раз оказываюсь в ситуации, когда знакомлюсь с ребятами только накануне матча. Сами понимаете, уровень футболистов сегодня был немного разный. В "Ростове" собрались представители сборных своих стран, а у нас – молодые ребята, у которых коленочки трясутся.
Я очень горжусь ребятами. Все бились до последнего, как львы. Могу только всех поблагодарить, - приводит слова игрока официальный сайт клуба.
Отметим, что и "Ростов" был вынужден пропустить один тур РПЛ из-за коронавируса в команде. В матче 23-го тура РПЛ с "Сочи" (1:10) вместо главной команды дончан на поле вышли игроки академии и молодёжной команды.
"Оренбург" после 28 туров занимает последнее место в чемпионате России.
Хавбек "Оренбурга" Аюпов - об игре с "Ростовом": первый раз знакомлюсь с партнёрами накануне матча
Полузащитник "Оренбурга" Тимур Аюпов прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:0).
Фото: ФК "Оренбург"
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