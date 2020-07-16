Один из болельщиков красно-белых поздравил нового гендиректора с победой над "Ахматом" и спросил, возглавит ли команду Курбан Бердыев.
"Хватит уже на эту тему. Наш тренер – Доменико Тедеско", - сказал Газизов на видео, опубликованном на "Чемпионате".
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре по приглашению бывшего гендиректора Томаса Цорна. В июле Цорн был уволен из клуба, его место занял Газизов.
Газизов - на вопрос о Бердыеве: наш тренер - Доменико Тедеско
Генеральный директор Шамиль Газизов в очередной раз опроверг информацию о том, что клуб ведет поиск замены главному тренеру Доменико Тедеско.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!