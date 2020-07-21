"Я рад, что трансфер оформлен. Мне придется адаптироваться к футболу высокого уровня", - сказал Гайч.
По словам форварда, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал ему о том, что он будет играть как единственного нападающего, так и в паре с коллегой по амплуа.
Среди трудностей Гайч выделил языковой барьер - он уже в курсе, что в команде нет игроков, говорящих на испанском.
"Думаю, я найму себе репетитора по русскому. Он мне понадобится, хотя я и говорю по-английски", — приводит слова Гайча Jogo Bonito.
Гайч: рад трансферу в ЦСКА. Думаю, найму себе репетитора по русскому
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который должен пополнить состав ЦСКА, поделился ожиданиями от перехода в российский клуб.
Фото: Getty Images
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