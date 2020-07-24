Как сообщается в телеграм-канале РФС, за оскорбительный баннер болельщиков про владельца "Спартака" Леонида Федуна "Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей.
Также "Зениту" запретили допуск зрителей на секторы D102 — D110 стадиона "Газпром Арена" на 1 (один) домашний матч в Кубке России условно. Испытательный срок — 2 года.
За нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведения матчей петербургский клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. 100 тысяч "Зенит" заплатит за оскорбительные кричалки болельщиков.
"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с "Химками". Встреча пройдет завтра в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.
"Зенит" оштрафован на полмиллиона рублей за баннер болельщиков про Федуна
Фото: Чемпионат
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