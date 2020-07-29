Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
"Сергей Юран, конечно, остаётся, в новый сезон "Химки" идут с ним", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Юран близок к уходу из подмосковного клуба.
"Химки" в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место и выступят в РПЛ в следующем сезоне. Также клуб дошел до финала Кубка России, где проиграл "Зениту" (0:1).
Юран продолжит работу в "Химках"
Главный тренер "Химок" Сергей Юран не покинет клуб.
Фото: © ФК "Химки"
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