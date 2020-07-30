- Очень перспективная связка Кокорин - Соболев. Они чем-то напоминают пару Дзюба - Азмун. Маленький и быстрый форвард, а также нападающий, способный сыграть в подыгрыше, побороться на втором этаже. Так что если Тедеско будет грамотно использовать футболистов, это может принести большие дивиденды красно-белым.
Думаю, по составу они уступают только "Зениту" и примерно на одном уровне с "Локомотивом". Вполне вероятно, что они вновь включатся в борьбу за чемпионство, - цитируют Канчельскиса Известия.
Александр Соболев присоединился к "Спартаку" в зимнее трансферное окно. Форвард перешел из "Крыльев Советов" сначала на правах аренды, а затем на постоянное основе. В составе красно-белых Соболев забил 2 гола, за самарцев он оформил 10 точных ударов.
О переходе в "Спартак" Александра Кокорина может быть объявлено сегодня. Его контракт с "Зенитом" истекает 31 июля. Вторую половину минувшего сезона он провел в "Сочи" на правах аренды.
"Спартак" в прошлом сезоне РПЛ занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. "Зенит" стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. "Локомотив" занял вторую строчку и выступит вместе с петербуржцами в групповом этапе Лиги чемпионов будущего сезона.
Канчельскис: очень перспективная связка Кокорин - Соболев. Они чем-то напоминают пару Дзюба - Азмун
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего Александра Кокорина в "Спартак".
Фото: Чемпионат
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