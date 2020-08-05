"Гогуа поможет "Ротору". Хацкевич сам был центральным защитником, он в этом что-то да понимает. Он видит хорошие качества в Седрике. Доволен, что Гогуа пошёл в "Ротор", он поможет клубу с небольшим бюджетом сохранить прописку в РПЛ", - цитирует Селюка "Чемпионат"
Также Селюк отметил, что основной причиной ухода ивуарийца стала нехватка игрового времени. Агент считает, что в аренде Гогуа сможет показать весь его потенциал.
Напомним, что Гогуа подписал четырёхлетний контракт с ЦСКА в 2019 году. За армейцев защитник провёл 4 матча и отметился голом в дебютном матче против тульского "Арсенала".
Селюк: рад, что Гогуа перешёл в "Ротор", он поможет клубу
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от перехода своего клиента защитника Седрика Гогуа в волгоградский "Ротор" из московского ЦСКА на правах аренды.
Фото: ФК ЦСКА
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