Селюк: рад, что Гогуа перешёл в "Ротор", он поможет клубу

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от перехода своего клиента защитника Седрика Гогуа в волгоградский "Ротор" из московского ЦСКА на правах аренды.
Фото: ФК ЦСКА
"Гогуа поможет "Ротору". Хацкевич сам был центральным защитником, он в этом что-то да понимает. Он видит хорошие качества в Седрике. Доволен, что Гогуа пошёл в "Ротор", он поможет клубу с небольшим бюджетом сохранить прописку в РПЛ", - цитирует Селюка "Чемпионат"

Также Селюк отметил, что основной причиной ухода ивуарийца стала нехватка игрового времени. Агент считает, что в аренде Гогуа сможет показать весь его потенциал.

Напомним, что Гогуа подписал четырёхлетний контракт с ЦСКА в 2019 году. За армейцев защитник провёл 4 матча и отметился голом в дебютном матче против тульского "Арсенала".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гогуа ЦСКА Ротор Селюк
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"АФК Эскильстуна" интересуется футболистом ЦСКА Н'Диайе
Глушаков отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Спартак"
Каррера: подписание Кокорина – отличное вложение со стороны "Спартака" 1
Источник: Джано перейдет в "Ротор" 6
Ушел из жизни бывший главный тренер "Рубина" Задикашвили
Источник: Панченко подписал контракт с "Тамбовом"
Селюк: рад, что Гогуа перешёл в "Ротор", он поможет клубу 2
"Конец легендарной истории". Геркус отреагировал на уход Фарфана из "Локомотива"
"Краснодар" объявил о подписании контракта с Городовым 3
"Манчестер Сити" может заработать на трансфере Санчо в "МЮ" 15 млн фунтов
Гайч наконец доехал до ЦСКА. Продукт латиноамериканского пиара или мечта Гончаренко? 1
ЦСКА объявил о переходе Гайча 5
Туран вернулся в "Галатасарай"
Фарфан покинул "Локомотив" 4
Аке в скором времени станет игроком "Манчестер Сити"
Худяков: "Тамбов" договорился с ЦСКА об аренде Тикнизяна. По Обухову есть несколько предложений 1
"Локомотив" объявил о предстоящей встрече с болельщиками 3
Источник: "Спартак" договорился о трансфере защитника "Атлетико Минейро" Гуга 24
Моуринью: у нас с Касильясом дружеские отношения
"У нас еще Лига чемпионов, вообще-то". "Локомотив" потроллил "Спартак", который в TikTok объявил о трансфере Урунова 21
ЦСКА объявил о переходе Гогуа в "Ротор" на правах аренды 3
Матч между "Тамбовом" и "Ростовом" пройдёт со зрителями 1
Широков: с таким составом "Спартаку" реально попасть в тройку 7
Санчо будет зарабатывать в "МЮ" более 17 млн евро в год
Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов близок к уходу из команды
Осинькин: в "Крыльях Советов" очень большой круг проблем и задач 1
Червиченко - о возможном возвращении Глушакова в "Спартак": после покупки Кокорина и Урунова руководство способно на любую хрень 11
Полузащитник загребского "Динамо" близок к переходу в московское "Динамо" 4
Байрамян объяснил своё решение выступать за сборную Армении, а не России 4
Наставника "Саутгемптона" признали лучшим тренером АПЛ в июле
Все новости