"До конца месяца, думаю, всё определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю", - цитирует Юрана ТАСС.
Напомним, вчера "Химки" на официальном сайте сообщили, что клуб договорился с Юраном и расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Вместо него команду возглавил Дмитрий Гунько.
"Химки" в прошлом сезоне ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и вышли в РПЛ. Также подмосковный клуб дошел до финала Кубка России, где проиграл "Зениту" (0:1).
Юран: ко мне есть интерес из Португалии, Австрии, Германии
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал об интересе со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Химки"
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