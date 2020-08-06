Комментатор Алексей Андронов в своем телеграм-канале ранее намекнул о вспышке коронавируса в "Зените", из-за чего ряд футболистов не полетели на матч за Суперкубок России с "Локомотивом".
"Распространенная информация не соответствует действительности", - сказали в клубе.
В пресс-службе также отметили, что клуб соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ.
Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 7 августа в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
Sport24
"Зенит" опроверг информацию, что в команде вспышка коронавируса
В пресс-службе "Зенита" отреагировали на информацию о том, что в команде вспышка коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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