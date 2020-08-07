Клуб ФНЛ усилился полузащитником "Ахмата"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Илья Мосейчук перешёл в "Текстильщик" Иваново, выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги.
Фото: ФК "Текстильщик"
20-летний хавбек проведёт в "Текстильщике" сезон 2020/2021 на правах аренды. Мосейчук является воспитанником академии "Рамзан". Минувший сезон полузащитник провёл в молодёжном составе грозненцев, где за 20 матчей отличился 5 забитыми мячами и 4 ассистами. Молодёжное первенство 2019/2020 "Ахмат" завершил на 9 строчке.

Первый тур ФНЛ "Текстильщик" завершил нулевой ничьей против московского "Велеса".

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Теги: Российские трансферы Ахмат Текстильщик ФНЛ
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