Клуб ФНЛ усилился полузащитником "Ахмата"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Илья Мосейчук перешёл в "Текстильщик" Иваново, выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги.

Фото: ФК "Текстильщик"

20-летний хавбек проведёт в "Текстильщике" сезон 2020/2021 на правах аренды. Мосейчук является воспитанником академии "Рамзан". Минувший сезон полузащитник провёл в молодёжном составе грозненцев, где за 20 матчей отличился 5 забитыми мячами и 4 ассистами. Молодёжное первенство 2019/2020 "Ахмат" завершил на 9 строчке.



Первый тур ФНЛ "Текстильщик" завершил нулевой ничьей против московского "Велеса".