Источник: хорватский полузащитник проходит медосмотр в "Динамо"

Хорватский полузащитник Никола Моро проходит медосмотр в московском "Динамо", сообщают СМИ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Моро является воспитанником загребского "Динамо". За этот клуб он выступает с 2015 года.

В минувшем сезоне Моро принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии, в них он забил два мяча.

Московское "Динамо" завершило сезон в РПЛ на шестом месте. "Динамо" сыграет в квалификации Лиги Европы.

Предполагается, что москвичи заплатят за него около 10 млн евро. При этом на футболиста также претендовало киевское "Динамо", сообщает "Чемпионат".

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Теги: Динамо Москва Моро
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