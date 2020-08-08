Моро является воспитанником загребского "Динамо". За этот клуб он выступает с 2015 года.
В минувшем сезоне Моро принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии, в них он забил два мяча.
Московское "Динамо" завершило сезон в РПЛ на шестом месте. "Динамо" сыграет в квалификации Лиги Европы.
Предполагается, что москвичи заплатят за него около 10 млн евро. При этом на футболиста также претендовало киевское "Динамо", сообщает "Чемпионат".
Источник: хорватский полузащитник проходит медосмотр в "Динамо"
Хорватский полузащитник Никола Моро проходит медосмотр в московском "Динамо", сообщают СМИ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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