19-летний хавбек получил травму коленного сустав в моменте с пенальти в ворота "Спартака". В ближайшее время Немченко пройдет медобследование, после чего будет известен точный диагноз и степень повреждения.
Поединок между "Спартаком" и "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. После игры он был отстранен от судейства.
Источник: ТАСС
Немченко получил травму в матче со "Спартаком"
Полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко угодил в лазарет команды.
Фото: ФК "Сочи"
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