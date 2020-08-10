В этой встрече судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота москвичей. Как минимум, второй пенальти был назначен ошибочно.
"Переигровка матча с "Сочи" в ближайшую дату еврокубков. Проверка всех судей, которые приняли явные решения против "Спартака", и выяснение причин. Назначение на ближайшие матчи "Спартака" иностранных арбитров из государств, с которыми у России открыты границы», – написал Шмурнов в своём "твиттере".
Именно Шмурнов комментировал матч "Спартака" и "Сочи". Комментатор в эфире "Матч ТВ" очень резко отозвалсяо работе судей. Также Шмурнов остался недоволен, что Казарцев показал жёлтую карточку форварду "Спартака" Александру Соболеву. Он после гола снял футболку и показал на майке фотографию матери, которая умерла 1 августа.
Шмурнов призвал переиграть матч "Спартак" - "Сочи" и назначить на него иностранных арбитров
Известный комментатор Александр Шмурнов поделился мнением о скандальной ситуации с матчем первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).
Фото: Русфутбол
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