Контракт футболиста с "Олимпиакосом" истекает следующим летом. За греческий клуб он выступает с 2018 года, ранее он защищал цвета "Депортиво".
В настоящее время Гильерме является стабильным игроком основы и одним из лидеров команды. В минувшем сезоне он провёл за "Олимпиакос" 46 матчей и забил 7 мячей при 2 результативных передачах.
"Спартак" уже приступил к предварительным переговорам о переходе 29-летнего бразильца, утверждает Metaratings.
"Спартак" может приобрести полузащитника "Олимпиакоса"
Очередным новичком "Спартака" может стать полузащитник "Олимпиакоса" Гильерме, сообщают СМИ.
Фото: ФК "Олимпиакос"
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