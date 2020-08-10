"Я очень надеялся на Кокорина, но не получилось оставить его в команде. Причины? Они не имеют никакого отношения к футболу", - сказал Семак в эфире телеканала "Россия 24".
29-летний Кокорин в начале августа подписал контракт со "Спартаком" по схеме "3+1". По данным СМИ, Кокорин будет зарабатывать в московском клубе 3 млн евро за сезон.
В минувшем сезоне Кокорин выступал за "Сочи" в аренде.
Семак: я очень надеялся на Кокорина
Фото: ФК "Зенит"
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