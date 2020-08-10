"Я с благодарностью отношусь к Кокорину. Спортсмен вправе выбирать лучшее для себя предложение. Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так.Даже не пытался финансово тягаться со «Спартаком». У меня другие критерии, другой подход к команде", - заявил Ротенберг.
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в начале августа. Соглашение с 29-летним форвардом заключено по схеме "3+1". Ранее сообщалось, что Кокорин будет зарабатывать в "Спартаке" 3 млн евро за сезон.
В минувшем сезоне Кокорин выступал в составе "Сочи" на правах аренды.
Источник: РИА Новости
Владелц "Сочи": уход Кокорина? Даже не пытался финансово тягаться со "Спартаком"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в "Спартак".
Фото: РСКГ
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