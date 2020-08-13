"Кашшаи недавно приступил к работе, ему еще необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Кашшаи уже разобрался в ситуации, но исправить все у него пока не было возможности", - сказал Алаев.
Матч первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) закончился громким судейским скандалом. Арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых, а после игры его отстранили от судейства.
Сегодня Казарцев и Алексей Еськов, выполнявший обязанности видеоассистента, были проверены на полиграфе.
Источник: РИА Новости
Генсек РФС Алаев заявил, что Кашшаи сохранит свой пост
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал критику в адрес руководителя департамента судейства организации Виктор Кашшаи.
Фото: РФС
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