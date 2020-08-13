Встреча между "Ливерпулем" и "Спартаком" прошла в декабре 2017 года и завершилась со счетом 7:0. Ловрен играл с первых минут и был заменен во втором тайме.
Голами в той игре отметились Филиппе Коутиньо (хет-трик), Роберто Фирмино, Садио Мане (дубль), и Мохамед Салах.
"7:0? А, может по сумме двух матчей было 7:0, нет? Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против "Спартака" за "Ливерпуль". Но я не уверен, что мы выиграли так крупно", - цитирует Ловрена Sport24.
Ловрен не смог вспомнить, что в составе "Ливерпуля" обыграл "Спартак" со счетом 7:0
Защитник "Зенита" Деян Ловрен не помнит, что в составе "Ливерпуля" обыгрывал "Спартак" со счетом 7:0 в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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