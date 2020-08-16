"Игра очень хорошей получилась, хоть и были в ней определенные моменты, связанные с тем, что команда входила в игру. Поле было не в самом лучшем состоянии, но оно давало играть. Мы показали характер, командный футбол и заслуженно победили. В Ростове всегда играть тяжело, однако "Зенит" продемонстрировал, что может и вдесятером забивать и выигрывать", - передаёт слова Оздоева "Матч ТВ".
На вопрос о том, какие эмоции полузащитник испытывал от капитанской повязки, Оздоев ответил, что ему безумно приятно доверие со стороны тренерского штаба, которое помогает выкладываться и помогать команде в разы больше вне зависимости от того, на поле игрок или на скамейке.
Напомним, что "Зенит" доигрывал матч с "Ростовом" вдесятером после удаления защитника Ярослава Ракицкого. Голами в составе петербуржцем в том матче отметились нападающий Сердар Азмун и защитник Деян Ловрен.
Оздоев: с "Ростовом" "Зенит" показал характер и продемонстрировал, что может и вдесятером выигрывать
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился впечатлениями от матча с "Ростовом" (2:0) и рассказал, как чувствовал себя в роли капитана.
Фото: ФК "Зенит"
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