По словам Рыкова, постоянный просмотр повторов лишает игру динамики.
"VAR? Да, игра превращается уже не в футбол, а в просмотр эпизодов, остановки, никакой динамики нет, свистки-свистки. Это, конечно, нервирует команду", - цитирует Рыкова пресс-служба "Урала".
В клуб из Екатеринбурга Рыков перешёл перед началом текущего сезона. Ранее у опытного защитника истёк контракт с "Динамо".
Рыков: c VAR игра превращается уже не в футбол, а в просмотр эпизодов
Новичок "Урала" Владимир Рыков поделился мнением о системе VAR, которая используется на футбольных матчах.
Фото: ФК "Динамо"
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