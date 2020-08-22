Напомним, встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1. Победный гол "Рубин" забил в компенсированное время.
"Влашича мы заменили, чтобы поберечь. У него был мышечный спазм, его не так давно отпустило. Плюс в Питере он попросил замену", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
В следующем туре армейцы на выезде сыграют с "Краснодаром". Матч пройдет 26 августа.
Гончаренко: заменили Влашича, чтобы поберечь
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о замене полузащитника Николы Влашича в матче 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: ТАСС
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