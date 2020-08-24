"У меня есть сомнения, что Кокорин встроится в игру "Спартака". Не знаю, как он себя поведет. Для меня Кокорин не является профессионалом на 100 процентов. Футболисты должны понять: нужно убрать все постороннее, что мешает профессии", - цитирует слова Орлова "Спорт-экспресс".
Напомним, что с 2016 по 2020 год Кокорин выступал за "Зенит". В начале августа "Спартак" объявил о трансфере нападающего на правах свободного агента. Контракт Кокорина с московским клубом рассчитан на 3 года с опцией продления на ещё один сезон. На данный момент 29-летний футболист восстанавливается от травмы.
Орлов - о Кокорине: для меня он не является профессионалом на 100%
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем "Спартака" Александре Кокорине.
Фото: ФК "Зенит"
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