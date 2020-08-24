"Он останется в совете директором. Операционной деятельностью больше не будет заниматься", - заявил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов "РБК-Спорт".
Напомним, что ранее появилась информацию, что 63-летний функционер покинул пост заместителя председателя совета директоров "красно-белых". Михайлов работает в "Спартаке" с 2004 года.
Сергей Михайлов, покинувший пост заместителя председателя совета директоров "Спартака", останется в команде
Бывший заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов остается работать в структуре клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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