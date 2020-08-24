"Локомотив" рассматривает Коновалова из "Рубина" в качестве замены травмированного Баринова

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов может перейти в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"
Опорный хавбек казанцев рассматривается красно-зелеными в качестве замены Дмитрия Баринова, у которого накануне был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Полузащитник получил травму в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком".

В текущем сезоне чемпионата России Коновалов провел три матча.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Локомотив Рубин Российские трансферы Коновалов
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