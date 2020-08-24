Опорный хавбек казанцев рассматривается красно-зелеными в качестве замены Дмитрия Баринова, у которого накануне был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Полузащитник получил травму в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком".
В текущем сезоне чемпионата России Коновалов провел три матча.
Источник: РБ-Спорт
"Локомотив" рассматривает Коновалова из "Рубина" в качестве замены травмированного Баринова
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов может перейти в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"
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