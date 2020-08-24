"В "Локомотиве" нет зависимости от отдельных футболистов — там есть и Смолов, и Крыховяк, и еще много игроков, которые отлично работают с мячом. Поэтому в любом случае будет непросто. Нам надо не дать им развернуться, а заодно воспользоваться своими моментами. "Локомотив" очень хорош, особенно дома, но это не "Барселона", - приводят слова футболиста "Известия".
Встреча между "Ахматом" и "Локомотивом" пройдет 26 августа в Москве. Матч начнется в 18:30 мск.
Шелия перешел в грознецкий клуб перед началом сезона из "Тамбова". Контракт с 31-летним вратарем подписан на два года.
"Ахмат" в 4 турах набрал 7 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Шелия: "Локомотив" очень хорош, особенно дома, но это не "Барселона"
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия высказался о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Тамбов"
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