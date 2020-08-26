По сведениям источника, 27-летним российским футболистом интересовался "Рейнджерс". Клуб, которым руководит Стивен Джеррард, рассматривал Кузяева как усиление, но в итоге отказался от идеи покупки игрока.
Кузяев находится в статусе свободного агента после истечения его контракта с "Зенитом". В минувшем сезоне полузащитник провёл 20 матчей в чемпионате России, в которых отдал две голевые передачи и заработал три жёлтые карточки.
Источник: Sport24.
СМИ: Кузяев был интересен "Рейнджерсу", но клуб решил не делать предложение по игроку
Экс-полузащитник "Зенита" Далер Кузяев мог продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.
Фото: ФК "Зенит"
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