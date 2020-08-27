По сведениям источника, клуб из Бергамо предложил за 24-летнего россиянина 14 млн евро. Итальянцы видят в футболисте идеальное дополнение к атакующей линии.
Также добавляется, что соглашения между "Аталантой" и Миранчуком нет. Вчера появилась информация, что полузащитник хочет получать в новом клубе 2 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл в четырех матчах чемпионата России, в которых отметился двумя голами и голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.
Источник: сайт Джанлуки ди Марцио
Источник: "Аталанта" готова заплатить "Локомотиву" за Миранчука 14 млн евро. Соглашения с игроком нет
Итальянская "Аталанта" продолжает переговоры с "Локомотивом" о трансфере Алексея Миранчука.
Фото: "Локомотив"
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